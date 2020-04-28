Стали известны города Ростовской области, где произошли новые случаи смерти от коронавируса

Стало известно, в каких городах Ростовской области зафиксировали новые случаи заражения коронавирусом. За сутки пришли результаты вскрытия ещё троих скончавшихся. Таким образом, на Дону — уже шесть умерших от COVID-19.Первые три пациента скончались в Ростове-на-Дону, ещё два — в Волгодонске, один — в Шахтах. В донской столице жертвами коронавируса стали 34-летний медик из Китая, 50-летний местный житель и 70-летняя женщина. Ранее сообщалось, что в Волгодонске умерли два мужчины с подтверждённым COVID-19, так что, очевидно, что именно они пополнили список умерших. Личность пациента из Шахт пока не известна.Напомним, что за последние сутки в Ростовской области зафиксирован самый большой скачок заболеваемости. По состоянию на утро 30 апреля на Дону выявили 943 случая заражения. В тяжёлом состоянии находятся 11 человек.