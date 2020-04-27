Авторизация

Регистрация


  • USD 73.69
  • EUR 80.05
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Лента новостей

0 Версия для печати

На Дону от коронавируса излечились 58 человек

В Ростовской области выросло количество людей, излечившихся от коронавируса. По состоянию на 29 апреля после курса лечения отрицательные результаты на COVID-19 получили уже 58 человек. В общей сложности на Дону было выявлено 864 случая заражения новой инфекцией. Скончались от болезни три человека: 34-летний врач из Китая, 50-летний мужчина и 70-летняя женщина. Все они лежали в госпитале Ростова.

Заболевших зарегистрировали уже в 50 населённых пунктах региона. На данный момент на стационарном лечении находятся 155 пациентов. В тяжёлом состоянии — шестеро.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.