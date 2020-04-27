На Дону от коронавируса излечились 58 человек

В Ростовской области выросло количество людей, излечившихся от коронавируса. По состоянию на 29 апреля после курса лечения отрицательные результаты на COVID-19 получили уже 58 человек. В общей сложности на Дону было выявлено 864 случая заражения новой инфекцией. Скончались от болезни три человека: 34-летний врач из Китая, 50-летний мужчина и 70-летняя женщина. Все они лежали в госпитале Ростова.



Заболевших зарегистрировали уже в 50 населённых пунктах региона. На данный момент на стационарном лечении находятся 155 пациентов. В тяжёлом состоянии — шестеро.