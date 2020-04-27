На Дону от коронавируса излечились 58 человек
Заболевших зарегистрировали уже в 50 населённых пунктах региона. На данный момент на стационарном лечении находятся 155 пациентов. В тяжёлом состоянии — шестеро.
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