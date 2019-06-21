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Возлюбленный ростовчанки Лопырёвой предложил ей родить второго ребёнка

Возлюбленный ростовчанки Лопырёвой предложил ей родить второго ребёнка
Игорь Булатов предложил своей возлюбленной, ростовчанке Виктории Лопырёвой, родить второго ребёнка. О том, что мужчина хочет дочку, модель рассказала в своём микроблоге.

Девушка пишет, что привыкла к бешеному ритму жизни. До появления первенца она могла за день совершить несколько перелётов в разные страны. Сейчас, после рождения Марка-Лионеля, она практически всё время уделяет сыну.

- Иногда даже скучаю по нереально загруженному режиму, как раньше, - добавила Лопырёва.
Возлюбленный ростовчанки Лопырёвой предложил ей родить второго ребёнка
Как только она стала думать о том, что ребёнок скоро подрастёт и она сможет вернуться к активной жизни, возлюбленный огорошил её неожиданным вопросом. «А давай теперь девочку?» - предложил Игорь Булатов.

Виктория решила обратиться за советом к своим подписчикам. Она спросила, должна ли быть разница в возрасте у детей. Сейчас её малышу всего четыре месяца, и ростовчанка продолжает кормить его грудью, так что не оставляет его надолго с няней. Несмотря на то, что он ещё совсем малыш, Виктория уже вернулась к работе.

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