Возлюбленный ростовчанки Лопырёвой предложил ей родить второго ребёнка



Игорь Булатов предложил своей возлюбленной, ростовчанке Виктории Лопырёвой, родить второго ребёнка. О том, что мужчина хочет дочку, модель рассказала в своём микроблоге.



Девушка пишет, что привыкла к бешеному ритму жизни. До появления первенца она могла за день совершить несколько перелётов в разные страны. Сейчас, после рождения Марка-Лионеля, она практически всё время уделяет сыну.



- Иногда даже скучаю по нереально загруженному режиму, как раньше, - добавила Лопырёва.



Как только она стала думать о том, что ребёнок скоро подрастёт и она сможет вернуться к активной жизни, возлюбленный огорошил её неожиданным вопросом. «А давай теперь девочку?» - предложил Игорь Булатов.



Виктория решила обратиться за советом к своим подписчикам. Она спросила, должна ли быть разница в возрасте у детей. Сейчас её малышу всего четыре месяца, и ростовчанка продолжает кормить его грудью, так что не оставляет его надолго с няней. Несмотря на то, что он ещё совсем малыш, Виктория уже вернулась к работе.