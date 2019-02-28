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Ростовчанка Виктория Лопырева рассказала, какой подарок ей сделал Игорь Булатов накануне родов

Ростовчанка Виктория Лопырева рассказала, какой подарок ей сделал Игорь Булатов накануне родов
Ростовчанка Виктория Лопырева рассказала, какой подарок ей сделал Игорь Булатов накануне родов. Теплыми воспоминаниями молодая мама поделилась с подписчиками на своей странице в «Инстаграме».

Известная ростовчанка стала мамой в начале февраля. После этого события Лопырева начала активно рассказывать поклонникам о своей жизни и делиться фотографиями счастливых моментов. Молодая пара принимает поздравления и отдыхает в Майами.

Большинство записей в «Инстаграме» Лопыревой повествуют о радостях материнства, встречах с подругами и развлечениях. Однако недавно звезда написала о своем избраннике Игоре Булатове. Она откровенно рассказала о том, какой подарок преподнес ей бизнесмен перед родами.

Лопырева поведала, что она не хотела рожать в столице. Сначала Булатов уговорил девушку найти хорошую клинику и врача в Москве. Лопырева согласилась, но позже призналась Булатову, что хочет в теплую страну.

– Я сказала: «Милый, если ты не хочешь познакомиться с женщиной, с которой я бы не хотела, чтобы ты познакомился, отпусти меня в тепло хотя бы на неделю», – поделилась ростовчанка.

Булатов решил исполнить каприз любимой и отправил девушку в Майами. По словам Лопыревой, ее счастью не было предела.

– Вид из окна, шум океана и возможность не кутаться - это все, о чем я только могла мечтать, - так описала новое место ростовчанка.

В настоящее время молодые учатся быть родителями и принимают гостей. Близкие и друзья восхищаются ребенком Лопыревой и Булатова. Так, мать Виктории Ирина призналась, что малыш Марк-Лионель сразу покорил ее сердце.

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