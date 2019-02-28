Ростовчанка Виктория Лопырева рассказала, какой подарок ей сделал Игорь Булатов накануне родов



Ростовчанка Виктория Лопырева рассказала, какой подарок ей сделал Игорь Булатов накануне родов. Теплыми воспоминаниями молодая мама поделилась с подписчиками на своей странице в «Инстаграме».



Известная ростовчанка стала мамой в начале февраля. После этого события Лопырева начала активно рассказывать поклонникам о своей жизни и делиться фотографиями счастливых моментов. Молодая пара принимает поздравления и отдыхает в Майами.



Большинство записей в «Инстаграме» Лопыревой повествуют о радостях материнства, встречах с подругами и развлечениях. Однако недавно звезда написала о своем избраннике Игоре Булатове. Она откровенно рассказала о том, какой подарок преподнес ей бизнесмен перед родами.



Лопырева поведала, что она не хотела рожать в столице. Сначала Булатов уговорил девушку найти хорошую клинику и врача в Москве. Лопырева согласилась, но позже призналась Булатову, что хочет в теплую страну.



– Я сказала: «Милый, если ты не хочешь познакомиться с женщиной, с которой я бы не хотела, чтобы ты познакомился, отпусти меня в тепло хотя бы на неделю», – поделилась ростовчанка.



Булатов решил исполнить каприз любимой и отправил девушку в Майами. По словам Лопыревой, ее счастью не было предела.



– Вид из окна, шум океана и возможность не кутаться - это все, о чем я только могла мечтать, - так описала новое место ростовчанка.



В настоящее время молодые учатся быть родителями и принимают гостей. Близкие и друзья восхищаются ребенком Лопыревой и Булатова. Так, мать Виктории Ирина призналась, что малыш Марк-Лионель сразу покорил ее сердце.