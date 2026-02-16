Фото: Дондей

Возле «Дома с ангелами» в Ростове хотят запретить парковку. Об этом сообщает редакция DonDay со ссылкой на главу Ленинского района Юлию Мищук.По данным СМИ, представители районной администрации написали обращение в департамент автомобильных дорог о рассмотрении возможности поставить там знак «Запрещена парковка».Напомним, что в конце 2025 года в ОКН были проведены консервационные противоаварийные работы. В настоящее время подрядчик, который выполнял работы, обследует здание дополнительно.Причиной таких решений стал инцидент с падением облицовки с фасада здания. 15 февраля фрагмент строительного материала приземлился на одно из припаркованных авто. Владелец с претензиями не обращался.