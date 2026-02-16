Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Возле «Дома с ангелами» в Ростове хотят запретить парковку

Возле «Дома с ангелами» в Ростове хотят запретить парковку
Возле «Дома с ангелами» в Ростове хотят запретить парковку. Об этом сообщает редакция DonDay со ссылкой на главу Ленинского района Юлию Мищук.

По данным СМИ, представители районной администрации написали обращение в департамент автомобильных дорог о рассмотрении возможности поставить там знак «Запрещена парковка».

Напомним, что в конце 2025 года в ОКН были проведены консервационные противоаварийные работы. В настоящее время подрядчик, который выполнял работы, обследует здание дополнительно.

Причиной таких решений стал инцидент с падением облицовки с фасада здания. 15 февраля фрагмент строительного материала приземлился на одно из припаркованных авто. Владелец с претензиями не обращался.
Фото: Дондей
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика