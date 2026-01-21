Фото: Ростов.ру

В Ростове провели ремонтные работы в «доме с ангелами». Об этом информирует редакция DonDay со ссылкой на главу Ленинского района Юлию Мищук.Доходный дом наследников В. Р. Максимова (дом Кисина) построен в конце XIX века и находится на улице Московской, 72. Старинное здание известно в народе как «дом с ангелами» является объектом культурного наследия. Для жителей донской столицы это является одной из достопримечательностью. Со временем дом начал приходить в негодность. О предстоящих ремонтных работах сообщалось еще в начале 2025 года.Но к ремонту приступили в декабре прошлого года. Тогда же жители увидели возле здания строительные материалы, что не могло не внушить надежду на спасание ОКН от разрухи. Как оказалось, их предположения сбылись. Были проведены противоаварийные консервационные работы. А именно: усилены оконные проемы и несущие стеновые конструкции, где были выявлены трещины. Также проведена реставрация поврежденных участков парапета кровли.Кроме того, был осуществлен частичный ремонт кровельного покрытия в местах выявленных дефектов.