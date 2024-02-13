В Ростове падающие кирпичи с «Дома с ангелами» повредили иномарку

Фото: социальные сети

В Ростове-на-Дону продолжает разрушаться доходный дом Максимова («Дом с ангелами»). Кадры с места горожане опубликовали 13 февраля в социальных сетях.Несколько кирпичей, упавших с фасада здания № 72 на улице Московской, приземлились на припаркованный «Рено». Строительные камни разбили переднее стекло автомобилю и оставили вмятины на капоте. Кто понесет ответственность за ущерб – неизвестно.Дом был построен в конце XIX века. Ранее ему был присвоен статус объекта культурного наследия регионального значения. В апреле 2021 года управление культуры донской столицы решило сделать из него исторический музей. Однако работы так и не были проведены. На разрушающийся дом массово жалуются горожане. Из-за осыпающегося фасада люди боятся проходить мимо здания.