В доме наследников Максимова в Ростове проведут ремонтные работы

Фото: Дондей

В доме наследников Максимова на Московской, 72 проведут противоаварийные консервационные работы. Сообщает портал DonDay со ссылкой на главу администрации Ленинского района Юлию Мищук.12 ноября возле здания объекта культурного наследия ростовчане заметили строительные материалы. На территорию привезли кирпичи, что вызвало у местных жителей предположения о скором начале ремонтных работ. Как выяснилось позже, был подписан муниципальный контракт с лицензированной подрядной компанией на проведение первоочередных противоаварийных и консервационных мероприятий для сохранения объектов культурного наследия.Как уточнили местные власти, срок выполнения работ до конца текущего года.Для укрепления оконных проемов и стен с выявленными трещинами, а также для реставрации поврежденных участков парапета на крыше, будет применена кирпичная кладка. Кроме того, предусмотрен частичный ремонт крыши в местах повреждения.Дом наследников Максимова, построенный в конце XIX века по адресу Московская, 72, известен в народе как «дом с ангелами». В 1998 году он получил статус объекта культурного наследия регионального значения. Однако со временем состояние этого памятника архитектуры ухудшилось, и в 2009 году здание было признано аварийным. Расселение жильцов состоялось только в 2016 году. С тех пор особняк пустовал.