В Ростовской области волонтеры спасли собаку, попавшую в огромный капкан

Волонтеры из Ростовской области пришли на помощь собаке, попавшей в огромный капкан. Об этом порталу DonDay сообщили в приюте «Феникс» города Азова.

Неравнодушные жители обнаружили пса днем 24 января в селе Кагальник. Животное с капканом, зажавшим заднюю лапу, с трудом передвигалось по сугробам.

По словам местных жителей, собака долгое время жила на улице, ее подкармливали, раздавали ее щенков. Обстоятельства, при которых животное попало в капкан, неизвестны. Неизвестно и то, сколько времени пес мучился от боли.

- Ступни нет - это однозначная ампутация, животное станет инвалидом, – сообщили в приюте "Феникс".

В ближайшее время ветеринары проведут собаке операцию. После реабилитации псу будут искать новый дом и любящую семью.
Фото: приют Феникс
