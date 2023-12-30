Волонтеры в Ростовской области продолжают расклеивать ориентировки на пропавших рыбаков

Фото: Rostov.ru

В Ростовской области волонтеры продолжают расклеивать ориентировки на пропавших рыбаков. Родственники и друзья Сергея Запорожцева и Виталия Бузнякова не теряют надежды отыскать мужчин, которые бесследно исчезли 1 декабря.Мужчины без вести пропали около месяца назад в хуторе Калинин Октябрьского района. Они отправились рыбачить на Дон и около полуночи перестали отвечать на звонки и сообщения близких. Тогда родные забили тревогу и обратились за помощью в полицию и к волонтерам.На протяжении месяца неравнодушные люди совместно с полицией, родственниками и сотрудниками МЧС пытаются отыскать мужчин.Близкие решили расклеивать бумажные листовки, чтобы привлечь больше людей. Люди распространяют ориентировки в городах и населенных пунктах области: в Шахтах, Азове и Азовском районе, станице Кривянской, Новочеркасске, Ростове и в хуторе Калинин. Они надеются, что горожане узнают мужчин или помогут в поисках.Если вам известно, где могут находиться Сергей Запорожцев и Виталий Бузняков, сообщите по телефону: 112.