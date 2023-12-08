На берегу реки Дон обнаружили часы одного из пропавших рыбаков

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На берегу Дона поисковики обнаружили в автомобиле одного из пропавших рыбаков часы Сергея Запорожцева. Родные мужчины утверждают, что он никогда их не снимал. Информацию об этом со ссылкой на собственный источник сообщает портал КВУ.В Ростовской области продолжаются поиски пропавших в хуторе Калинин рыбаков. Они перестали выходить на связь, отправившись рыбачить на Дон 1 декабря. Уже неделю волонтеры, родственники и сотрудники МЧС пытаются отыскать мужчин.Ранее на месте их пропажи нашли перевернутую лодку. Бывшая жена Сергея Запорожцева Янина рассказала порталу, что Сергей и Виталий – опытные рыбаки. Они с самого детства имели навыки, которые позволяли им сохранять безопасность на воде и в экстренной ситуации спастись и помочь другим.Кроме того, на берегу реки Дон нашли пару рыбацких сапог. Удивительным фактом является то, что в машине на заднем сиденье лежали часы Сергея. Ранее он практически никогда с ними не расставался и даже ложился в них спать. Не исключено, что на берегу к мужчинам могли пристать браконьеры.Пока поиски приостановили из-за погоды. Мужчин всеми силами ищут по двум берегам Дона - и со стороны хутора Калинин (Октябрьского сельского района), и со стороны Багаевского района, на противоположном берегу Дона.