На берегу реки Дон обнаружили часы одного из пропавших рыбаков
На берегу Дона поисковики обнаружили в автомобиле одного из пропавших рыбаков часы Сергея Запорожцева. Родные мужчины утверждают, что он никогда их не снимал. Информацию об этом со ссылкой на собственный источник сообщает портал КВУ.
В Ростовской области продолжаются поиски пропавших в хуторе Калинин рыбаков. Они перестали выходить на связь, отправившись рыбачить на Дон 1 декабря. Уже неделю волонтеры, родственники и сотрудники МЧС пытаются отыскать мужчин.
Ранее на месте их пропажи нашли перевернутую лодку. Бывшая жена Сергея Запорожцева Янина рассказала порталу, что Сергей и Виталий – опытные рыбаки. Они с самого детства имели навыки, которые позволяли им сохранять безопасность на воде и в экстренной ситуации спастись и помочь другим.
Кроме того, на берегу реки Дон нашли пару рыбацких сапог. Удивительным фактом является то, что в машине на заднем сиденье лежали часы Сергея. Ранее он практически никогда с ними не расставался и даже ложился в них спать. Не исключено, что на берегу к мужчинам могли пристать браконьеры.
Пока поиски приостановили из-за погоды. Мужчин всеми силами ищут по двум берегам Дона - и со стороны хутора Калинин (Октябрьского сельского района), и со стороны Багаевского района, на противоположном берегу Дона.