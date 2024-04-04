Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Водоканал взыскал с футбольного клуба «Ростов» 180 тысяч рублей

Водоканал взыскал с футбольного клуба «Ростов» 180 тысяч рублей
Арбитражный суд Ростовской области рассмотрел иск водоканала к футбольному клубу «Ростов». Заседание прошло 5 марта 2024 года.

Со спортивной организации в пользу АО «Ростовводоканал» взыскали 180 тысяч рублей. Сумма набежала из-за того, что клуб с августа по ноябрь 2023 года не оплачивал услуги ресурсоснабжающей организации.

После неудачной попытки добиться выплаты мирным путем решать вопрос пришлось через суд. Какие именно услуги стали предметом спора, неизвестно.
Фото: Яндекс.Карты
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.