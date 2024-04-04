Водоканал взыскал с футбольного клуба «Ростов» 180 тысяч рублей
Арбитражный суд Ростовской области рассмотрел иск водоканала к футбольному клубу «Ростов». Заседание прошло 5 марта 2024 года.
Со спортивной организации в пользу АО «Ростовводоканал» взыскали 180 тысяч рублей. Сумма набежала из-за того, что клуб с августа по ноябрь 2023 года не оплачивал услуги ресурсоснабжающей организации.
После неудачной попытки добиться выплаты мирным путем решать вопрос пришлось через суд. Какие именно услуги стали предметом спора, неизвестно.