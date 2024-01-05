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Водителям Ростовской области следует быть бдительными на дорогах из-за ожидаемой метели, информирует региональная ГИБДД 5 января.Ближайшие сутки принесут в донской регион непогоду с мокрым снегом, который может перейти в дождь. Видимость на трассах ухудшится, поэтому водителям рекомендуется быть внимательными, соблюдать скоростной режим и дистанцию с соседними автомобилями, избегать резких маневров.Крайне не рекомендуется рисковать на дорогах и осуществлять дальние поездки до улучшения погодных условий.