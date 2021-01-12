В Ростовской области из-за метели ухудшится видимость на дорогах

В донском регионе с 15 по 19 января ожидается ухудшение погодных условий. В этот период прогнозируются обильные осадки и ураганный ветер. Его порывы будут достигать 18 метров в секунду.В течение четырех дней будут идти мокрый снег, который перейдет в метель. В это время будет наблюдаться ухудшение видимости при осадках до 1-2 км, во время метели до 500-900 м.Водителям не стоит лихачить на дорогах. Автомобилистов призывают соблюдать интервал движения и ПДД.