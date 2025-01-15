Водители попали в гигантскую пробку на трассе М-4 «Дон» 15 января

Фото: ДонДей

Автомобилисты попали в гигантскую пробку на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области. Протяженность затора составляет около 10 километров. Об этом свидетельствуют Яндекс.карты 15 января в 17:40.На трассе проходят масштабные ремонтные работы. В связи с этим, движение затруднено. Дорожная ловушка начинается на участке с 1002 по 1004 километр трассы. Из-за гигантской пробки водителям следует искать альтернативные пути объезда. В региональной Госавтоинспекции сообщили, что избежать длинный затор можно по следующим маршрутам:964-й километр автодороги М-4 «Дон» - транспортная развязка поворот на Михайлово — Владимировку; 983-й километр автодороги М-4 «Дон» - транспортная развязка, поворот на Красный Сулин; 969-й километр автодороги М-4 «Дон» - транспортная развязка, объезд через Зверево, Гуково, Красный Сулин, Новошахтинск.