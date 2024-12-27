Участок М-4 «Дон» с гигантскими пробками пообещали отремонтировать до конца недели

Фото: ГАИ Ростовской области

Участок дороги М4 «Дон», где наблюдаются многокилометровые пробки, пообещали отремонтировать до конца этой недели, сообщили представители Министерства транспорта Ростовской области.В ведомстве объяснили, что работы по ликвидации ям проводятся на участке с 986-го по 990-й километр в южном направлении. В результате этих работ 26 и 27 декабря возникли гигантские пробки длиной до 20 километров в районе поселка Аютинского.Чтобы избежать пробки, водителям предложили два альтернативных пути. Первый маршрут — это развязка на 964 километре с поворотом на Михайлово-Владимировку. Второй вариант предполагает объезд на 969 километре, который проходит через Зверево, Гуково, Красный Сулин и Новошахтинск.