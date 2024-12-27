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Участок М-4 «Дон» с гигантскими пробками пообещали отремонтировать до конца недели

Участок М-4 «Дон» с гигантскими пробками пообещали отремонтировать до конца недели

Участок дороги М4 «Дон», где наблюдаются многокилометровые пробки, пообещали отремонтировать до конца этой недели, сообщили представители Министерства транспорта Ростовской области.

В ведомстве объяснили, что работы по ликвидации ям проводятся на участке с 986-го по 990-й километр в южном направлении. В результате этих работ 26 и 27 декабря возникли гигантские пробки длиной до 20 километров в районе поселка Аютинского.

Чтобы избежать пробки, водителям предложили два альтернативных пути. Первый маршрут — это развязка на 964 километре с поворотом на Михайлово-Владимировку. Второй вариант предполагает объезд на 969 километре, который проходит через Зверево, Гуково, Красный Сулин и Новошахтинск.
Фото: ГАИ Ростовской области
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