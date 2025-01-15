В Ростовской области из-за ремонта дороги затруднено движение на М-4 «Дон»

Фото: Rostov.ru

В Ростовской области на автодороге М-4 «Дон» из-за работ по ремонту покрытия наблюдаются проблемы с движением транспорта. Об этом информирует областная Госавтоинспекция.Трудности с движением зафиксированы на участке от 1 002-го до 1 004-го километра в сторону юга и от 1 020-го до 1 006-го километра в сторону севера. Водителей просят с пониманием относиться к сложившейся ситуации. Автомобилистам рекомендуется заранее продумывать свои маршруты и рассмотреть варианты альтернативных дорог.Стоит отметить, что в Госавтоинспекции рассказали о трех объездных путях: на 964-м километре М-4 «Дон» — развязка на Михайлово — Владимировку; на 983-м километре — развязка с поворотом на Красный Сулин; на 969-м километре — маршрут через Зверево, Гуково, Красный Сулин и Новошахтинск.