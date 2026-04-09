В Ростовской области 9 апреля пройдут десятки плановых выжиганий сухостоя
В Ростовской области 9 апреля пройдут десятки плановых выжиганий сухой растительности. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.
По данным ведомства, на этот день запланировано 51 такое мероприятие. Работы проведут в 13 муниципальных районах.
Пожароопасный сезон в регионе стартовал 6 апреля. Перед летней жарой выжигают сухостой. Такие меры помогают снизить риск природных пожаров. Также они мешают огню быстро распространяться.
За день до этого специалисты провели выжигания на 52 участках. Работы тогда прошли в 18 муниципалитетах.