Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростовской области 9 апреля пройдут десятки плановых выжиганий сухостоя

В Ростовской области 9 апреля пройдут десятки плановых выжиганий сухой растительности. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

По данным ведомства, на этот день запланировано 51 такое мероприятие. Работы проведут в 13 муниципальных районах.

Пожароопасный сезон в регионе стартовал 6 апреля. Перед летней жарой выжигают сухостой. Такие меры помогают снизить риск природных пожаров. Также они мешают огню быстро распространяться.

За день до этого специалисты провели выжигания на 52 участках. Работы тогда прошли в 18 муниципалитетах.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области
0 0

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика