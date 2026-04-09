В Ростовской области 9 апреля пройдут десятки плановых выжиганий сухостоя

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

Вот рерайт:В Ростовской области 9 апреля пройдут десятки плановых выжиганий сухой растительности. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.По данным ведомства, на этот день запланировано 51 такое мероприятие. Работы проведут в 13 муниципальных районах.Пожароопасный сезон в регионе стартовал 6 апреля. Перед летней жарой выжигают сухостой. Такие меры помогают снизить риск природных пожаров. Также они мешают огню быстро распространяться.За день до этого специалисты провели выжигания на 52 участках. Работы тогда прошли в 18 муниципалитетах.