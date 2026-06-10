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Водителей Ростовской области предупредили о риске аварий из-за дождя 10 июня

Водителей Ростовской области предупредили о риске аварий из-за дождя 10 июня
На трассе М-4 «Дон» в Ростовской области из-за дождя повысился риск ДТП. Об этом сообщили в «Автодоре».

По прогнозам синоптиков, осадки ожидаются 10 июня с утра до вечера. Непогода затронет отдельные районы Ростовской области. Также местами дожди прогнозируют в Краснодарском крае.

Водителей просят быть внимательными на дороге, соблюдать правила движения, смотреть в зеркала перед перестроением и следить за сообщениями на информационных табло.

Напомним, в Ростовской области также действует штормовое предупреждение. Непогода сохранится до 12 июня. Местами по региону ожидаются сильный дождь, ливни с грозой, град и ветер с порывами до 20-23 метров в секунду.
Фото: Дондей
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