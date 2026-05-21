Фото: Дондей

Донских водителей предупредили о риске ДТП на М-4 «Дон» из-за дождя 21 мая. О непогоде жителей предупредил Автодор.Небольшие осадки прогнозируются в отдельных районах донского региона, а также местами в Краснодарском крае.Во время дождя сцепление колес с дорогой ухудшается, из-за чего возрастает вероятность аварий. Водителям рекомендуют снижать скорость, соблюдать дистанцию и быть особенно внимательными за рулем. При длительных поездках автомобилистам советуют останавливаться на отдых каждые 2-2,5 часа, а также следить за дорожными знаками и сообщениями на информационных табло.