Водителей Ростовской области предупредили о риске аварий из-за дождя 6 июня

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На трассе М-4 «Дон» в Ростовской области из-за дождя повысился риск ДТП. Об этом сообщили в Автодоре.По данным синоптиков, осадки ожидаются в течение дня 6 июня. Непогода затронет отдельные районы региона. Также местами дожди прогнозируют в Краснодарском крае.Водителей призывают при поломке не оставлять автомобили на проезжей части трассы. Кроме того, автомобилистам рекомендуют соблюдать правила дорожного движения и обращать внимание на сообщения на информационных табло.