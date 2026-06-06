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Водителей Ростовской области предупредили о риске аварий из-за дождя 6 июня

Водителей Ростовской области предупредили о риске аварий из-за дождя 6 июня
На трассе М-4 «Дон» в Ростовской области из-за дождя повысился риск ДТП. Об этом сообщили в Автодоре.

По данным синоптиков, осадки ожидаются в течение дня 6 июня. Непогода затронет отдельные районы региона. Также местами дожди прогнозируют в Краснодарском крае.

Водителей призывают при поломке не оставлять автомобили на проезжей части трассы. Кроме того, автомобилистам рекомендуют соблюдать правила дорожного движения и обращать внимание на сообщения на информационных табло.
Фото: Дондей
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