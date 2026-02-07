Новости
Водителей Ростовской области предупредили о гололеде на М-4

Водителей Ростовской области предупредили о гололеде на участке М-4 «Дон». Об этом сообщили в Госавтоинспекции по региону 7 февраля.

Скользкое покрытие образовалось на 1 036-м километре в районе станицы Грушевской Аксайского района. Гололедно-изморозевое явление наблюдается в направлении на север.

В связи с этим автовладельцам рекомендуется снижать скоростной режим, соблюдать безопасную дистанцию до впереди едущего транспорта, а также не совершать резких маневров.
Фото: Яндекс Карты
