Водителей Ростовской области предупредили о гололеде на М-4

Фото: Яндекс Карты

Водителей Ростовской области предупредили о гололеде на участке М-4 «Дон». Об этом сообщили в Госавтоинспекции по региону 7 февраля.Скользкое покрытие образовалось на 1 036-м километре в районе станицы Грушевской Аксайского района. Гололедно-изморозевое явление наблюдается в направлении на север.В связи с этим автовладельцам рекомендуется снижать скоростной режим, соблюдать безопасную дистанцию до впереди едущего транспорта, а также не совершать резких маневров.