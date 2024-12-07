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Водителей предупредили о сильном гололеде на дорогах в Ростовской области

Водителей предупредили о сильном гололеде на дорогах в Ростовской области
Жителей Ростовской области предупредили о гололеде на дорогах. Такое предупреждение сделали 7 декабря в ГУ МЧС по Ростовской области.

В связи с заморозками и резким перепадом температуры в регионе прогнозируют сильный гололед на дорогах и порывистый ветер до 18 метров в секунду.

Жителей Ростовской области попросили быть предельно внимательными на дорогах. Автомобилистов просят соблюдать дистанцию между соседними машинами, не превышать скорость, а также не совершать резких маневров.
Фото: DonDay
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