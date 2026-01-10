Фото: Госавтоинспекция Ростовской области

В Ростовской области водителей предупредили о гололёде, налипании мокрого снега и гололедице на дорогах. Об этом сообщила региональная Госавтоинспекция.Чтобы избежать опасных ситуаций на дороге, водителям советуют соблюдать скоростной режим, держать безопасную дистанцию, не делать резких манёвров и торможений.Особое внимание нужно уделить движению на мостах, эстакадах и возле пешеходных переходов.Пешеходам рекомендуют переходить дорогу только в положенных для этого местах. В тёмное время суток и в условиях плохой видимости стоит использовать световозвращающие элементы на одежде.