В Ростовской области водителей предупредили о гололёде

В Ростовской области водителей предупредили о гололёде, налипании мокрого снега и гололедице на дорогах. Об этом сообщила региональная Госавтоинспекция.

Чтобы избежать опасных ситуаций на дороге, водителям советуют соблюдать скоростной режим, держать безопасную дистанцию, не делать резких манёвров и торможений.

Особое внимание нужно уделить движению на мостах, эстакадах и возле пешеходных переходов.
Пешеходам рекомендуют переходить дорогу только в положенных для этого местах. В тёмное время суток и в условиях плохой видимости стоит использовать световозвращающие элементы на одежде.
Фото: Госавтоинспекция Ростовской области
