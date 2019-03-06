Водитель на ВАЗе устроил гонки с ДПС на просёлочной дороге в Ростовской области



В Ростовской области водитель ВАЗа устроил гонки с патрулем ДПС. Инцидент произошёл вечером 6 марта в Матвеево-Курганском районе.



Во время патрулирования дороги Красная горка - село Латоново в районе Новомарьевки сотрудники ГИБДД заметили на просёлочной дороге «ВАЗ-2103» без переднего госномера. Водитель легковушки проигнорировал требование об остановке и попытался скрыться. Патруль ДПС организовал преследование со включенными спецсигналами.



Водитель «копейки» заехал в село Латоново и пытался скрыться по проселочным дорогам. Проехав ещё несколько метров, он остановил машину, выскочил из-за руля и попытался убежать, но был задержан сотрудниками ГИБДД.

- Нарушителем оказался 28-летний житель села Латоново, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области. - Ранее он был лишен права управления транспортными средствами на 20 месяцев за то, что скрылся с места ДТП.



Однако это была не единственная причина, по которой молодой человек пытался убежать от полицейских. При проверке по базам ГИБДД сотрудники установили, что госномер на данном автомобиле зарегистрирован на другой автомобиль - «ВАЗ-2107».



На задержанного составили административные материалы за неповиновение полицейским, подложный госномер, а также за управление автомобилем после лишения прав.