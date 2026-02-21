Новости
В Ростове птицы начали готовиться к брачному сезону

Птицы Ростовского зоопарка готовятся к брачному сезону. Об этом рассказал заместитель директора по науке заповедника «Ростовского» Александр Липкович.

С приходом весны пернатые обитатели зоопарка стали проявлять активность. На большом пруду, где обычно кормят пеликанов, можно увидеть серых цапель, которые готовятся к брачному периоду. Они «надевают» свой яркий брачный наряд, демонстрируя выразительные перья. Александр Липкович отметил, что птицы не боятся посетителей и позволяют делать фотографии с близкого расстояния.

Особое внимание привлекают бородачи, которые специально окрашивают свои перья в красный цвет. В природе они поддерживают яркий окрас, купаясь в красном песке. В зоопарках такой «макияж» не сохраняется, но в этом году птицы смогли использовать предложенный краситель. Бородачи охотно воспользовались возможностью обновить свой брачный наряд.
Фото: Заместитель директора по науке заповедника «Ростовский» Александр Липкович.
