В Ростове птицы начали готовиться к брачному сезону

Фото: Заместитель директора по науке заповедника «Ростовский» Александр Липкович.

Птицы Ростовского зоопарка готовятся к брачному сезону. Об этом рассказал заместитель директора по науке заповедника «Ростовского» Александр Липкович.С приходом весны пернатые обитатели зоопарка стали проявлять активность. На большом пруду, где обычно кормят пеликанов, можно увидеть серых цапель, которые готовятся к брачному периоду. Они «надевают» свой яркий брачный наряд, демонстрируя выразительные перья. Александр Липкович отметил, что птицы не боятся посетителей и позволяют делать фотографии с близкого расстояния.Особое внимание привлекают бородачи, которые специально окрашивают свои перья в красный цвет. В природе они поддерживают яркий окрас, купаясь в красном песке. В зоопарках такой «макияж» не сохраняется, но в этом году птицы смогли использовать предложенный краситель. Бородачи охотно воспользовались возможностью обновить свой брачный наряд.