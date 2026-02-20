В библиотеки Ростовской области передадут православные книги стоимостью более 2 млн

Фото: Rostov.ru

В муниципалитеты Ростовской области передадут православные энциклопедии на сумму более 2 миллионов рублей. Об этом сказано в повестке дня Заседания правительства региона.Всего будет передано 1500 экземпляров православных энциклопедий. Книги появятся в библиотеках 11 городов и 44 районов Ростовской области.В Ростов-на-Дону передадут 120 экземпляров суммой в 180 тысяч рублей, в Азовский район – 105 штук стоимостью в 157 500 рублей, третье место делят Аксайский район – 84 книги на сумму в 126 000 рублей и Белокалитвинский район 84 штуки на сумму в 126 тысяч рублей. Общая сумма энциклопедий – 2 миллиона 500 тысяч рублей.В муниципалитеты прибудут по три тома энциклопедии в нескольких экземплярах.