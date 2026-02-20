Дополнительные рейсы из Ростова на Кавказ запустят на праздничных выходных

Фото: СКЖД

Дополнительные рейсы из Ростова-Главного отправятся до Кавказских Минеральных Вод, горнолыжных зон и морского побережья с 21 по 23 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе СКЖД.Классический маршрут до Кисловодска: поезд № 210/209 выезжает 20 февраля в 22:23, прибывает 21 февраля в 10:41. Обратный рейс № 209/210 — 23 февраля в 23:10.Для любителей горнолыжного отдыха — поезд № 599/600 в «Роза Хутор»: отправление 20 февраля в 21:45, прибытие 21 февраля в 10:51. Возврат — 23 февраля.Желающим поехать на море подойдет поезд № 443/444 из Москвы в Анапу: из Ростова 21 февраля в 2:57, прибытие утром. Обратно — 22 февраля в 10:40.Есть еще одно интересное предложение. Особый «поезд-отель» в Домбай стартует 20 февраля в 18:59 с купе, СВ, рестораном и вагоном-душем. По пути — остановки в Домбае (Тебердинский заповедник) и Архызе (Нижнеархызское городище, канатка).