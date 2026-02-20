Почти за 50 миллионов рублей на Дону на продажу выставили рыбоводческий бизнес

Фото: Авито

Почти 50 миллионов рублей – такова цена за выставленный на продажу готовый рыбоводческий бизнес в Ростовской области. Объявление о продаже появилось на одном из популярных сайтов объявлений в середине февраля.Предлагаемый комплекс расположен в хуторе Крюков Куйбышевского района и включает в себя значительный объем активов. За 44,5 миллиона рублей новый владелец получит в собственность дамбу протяженностью 0,710 километра, рыбоводческий инкубатор площадью 4 гектара, а также 83 гектара земли.Особое место в составе комплекса занимает водоем площадью 200 гектаров. Его зеркало воды и средняя глубина 5-6 метров в сочетании с непосредственной близостью к населенному пункту, обеспечивают доступ к рабочей силе и упрощают логистические процессы. Инфраструктурные преимущества дополняет развитый подъезд – асфальтированная дорога ведет прямо к въезду на территорию.Комплекс полностью оборудован всем необходимым для эффективной работы и комфортного пребывания персонала. На территории находятся благоустроенные помещения для охраны, оснащенные отоплением, освещением, спальней и кухней. Для отдыха предусмотрены беседка и мангальная зона. К объекту подведено электричество, а проходящая по дамбе высоковольтная линия открывает перспективы для установки трансформатора. Инфраструктура также включает подведенные к главному гидротехническому сооружению (ГТС) линии водопровода и газопровода.Водоем, являющийся сердцем бизнеса, представляет собой проточный и спускной объект, что позволяет гибко управлять уровнем воды. Заполнение водоема происходит естественным образом: самотеком из реки Тузлов и за счет родниковых вод. В настоящее время в водоеме обитают такие виды рыб, как раки, щука, окунь, гибрид и другие.Продавец делает акцент на том, что данное предложение отличается от вариантов аренды или субаренды, поскольку речь идет о продаже реального актива с существенным потенциалом для развития. Также отмечается, что указанная цена не является окончательной и возможен торг.