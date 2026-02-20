Новости
В Ростове на «Западной хорде» водитель «ВАЗа» попал в ДТП с грузовиком

На региональной трассе «Западная хорда» в Ростове-на-Дону произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и грузовика. По предварительным данным, в аварии пострадал водитель отечественного легкового автомобиля.

Инцидент случился 20 февраля в районе дома №164 по улице Доватора. Как сообщили в Госавтоинспекции Ростовской области, 29-летний водитель автомобиля «ВАЗ 210930» двигался по РТК «Западная хорда» в направлении улицы Доватора. Перед ним по той же полосе ехал грузовик «ДАФ» с полуприцепом, за рулем которого находился 43-летний мужчина.

По информации ГИБДД, водитель легкового автомобиля не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение с грузовиком. В результате аварии травмы получил только водитель «ВАЗа».
Фото: Соцсети
