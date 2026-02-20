Новости
Назначен новый заместитель начальника полиции по охране общественного порядка в Ростовской области

В Ростове назначили нового заместителя начальника полиции по охране общественного порядка. Новую должность получил бывший начальник МВД «Новочеркасское» Сергей Белецкий. Информацию о назначении подтвердили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Сергей Белецкий имеет богатый опыт работы в органах внутренних дел. Уроженец Миллеровского района, он окончил Ростовский юридический институт МВД России в 2001 году, а затем продолжил свое образование в Академии управления МВД России, завершив ее в 2013 году.

Свою служебную деятельность Сергей Белецкий начал в 2001 году в Миллеровском районе. За годы службы он прошел путь от оперуполномоченного до руководителя. С 2018 по 2026 год он успешно руководил межмуниципальным управлением МВД России «Новочеркасское».

За добросовестное исполнение служебных обязанностей и значительный вклад в обеспечение правопорядка Сергей Белецкий неоднократно поощрялся. Среди его наград — медаль «За отличие в охране общественного порядка» и ряд ведомственных наград МВД России. Его опыт и профессионализм, несомненно, будут востребованы на новой руководящей должности в масштабах области.
Фото: ГУ МВД России по Ростовской области
