Плата за детский сад в Ростове вырастет на 30%, сообщает редакция DonDay.Напомним, что в конце декабря местные власти анонсировали повышение тарифа в дошкольных учреждениях. Для детей до 3 лет в группах полного дня плата может вырасти на 35,4 рубля (с 97,9 до 133,2 рубля в сутки). Для детей 3–7 лет в группах полного дня — на 40,9 рубля (со 113,5 до 154,4 рубля). Не изменится плата только за группы неполного дня (до пяти часов, без сна и питания) — 10,8 рубля.Причину повышения цен объяснили повышением тарифа на товары и услуги. Документ рассмотрен главой города и вступит в силу после официальной публикации в СМИ.Как DonDay рассказали в управлении образования, постановление уже принято, но не вступило в силу. Его собираются принять в конце февраля — в марте.