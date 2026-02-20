Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В Ростовской области объявлена ракетная опасность 20 февраля

В Ростовской области объявлена ракетная опасность 20 февраля
В Ростовской области 20 февраля около 21:30 объявили об угрозе ракетного удара. Об этом сообщили в РСЧС.

Ранее в этом регионе уже была объявлена опасность, связанная с беспилотниками.

Местных жителей просят не оставаться на улице и зайти в здания. Рекомендуется держаться подальше от окон.
Фото: соцсети
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика