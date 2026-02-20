В Ростовской области объявлена ракетная опасность 20 февраля

Фото: соцсети

В Ростовской области 20 февраля около 21:30 объявили об угрозе ракетного удара. Об этом сообщили в РСЧС.Ранее в этом регионе уже была объявлена опасность, связанная с беспилотниками.Местных жителей просят не оставаться на улице и зайти в здания. Рекомендуется держаться подальше от окон.