- Ощущения приятные, само собой, запомню этот день. По игре скажу, что первые два периода были равные. Возможно, даже у «Бурана» было преимущество. Ну, а в третьем периоде мы просто сыграли правильно, забили нужные голы и довели матч до победы, - поделился Данила Соколов.

Фото: ХК «Ростов»

Хоккеист «Ростова» Данила Соколов стал лучшим игроком матча с «Бураном». Об этом сообщила у себя в социальных сетях ВХЛ.Хоккеист реализовал ассистентский покер. Это значит, что игрок отдал четыре передачи, благодаря которым сокомандники забили голы. Эти достижения не остались не замеченными. В результате Соколов стал игроком дня.Несмотря на это хоккеист отметил, что ему еще много над чем предстоит работать.24-летний Данила Соколов - воспитанник тверской школы хоккея. Родился и прошел детско-юношеский этап карьеры в Тверской области, дебютировал в НМХЛ за «Тверичей». В 2021 году парень впервые оказался в Самаре на предсезонке, а затем начал путешествовать: Рязань (серебро сезона 2021/2022), Красноярск, Саратов. Выступая за «Красноярских Рысей», на четыре матча поднимался в «Сокол». Данила Соколов стал одним из четырех игроков, которые прошли просмотр в «Ростов». Его игровой номер в сезоне 2025/2026 - 8.Напомним, что матч с командой из Воронежа состоялся 19 февраля. В результате встречи донские спортсмены победили со счетом 8:4.