В Ростовской области водитель «Гелендвагена» спровоцировал ДТП, в котором погиб мужчина

Фото: ГИБДД

В Матвеево-Курганском районе водитель водитель «Гелендвагена» устроил ДТП с погибшим. Авария случилась 29 ноября около 15.00 на автодороге Самбек — Матвеев- Курган. Об этом сообщает региональное УГИБДД.По данным ведомства, 31-летний мужчина за рулем люксового внедорожника разогнался, выехал на встречную полосу, где врезался в «ВАЗ-2107». Удар пришел на сторону водителя, поэтому 60-летний мужчина погиб на месте. Его пассажиры - 8-летняя внучка и 7-летний мальчик - знакомый семьи получили множественные травмы и были доставлены в медучреждение.