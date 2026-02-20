Новости
Ростовчане были неприятно удивлены ценой на тюльпаны празднику 8-е марта
В Ростове уже начали продавать весенние цветы к Международному женскому дню 8-е марта. Традиционные тюльпаны и веточки мимозы. С начала февраля цены на цветы в магазинах заметно выросли.

Стоимость одного тюльпана составляет 200–250 рублей. Как показывает опыт прошлых лет, к празднику эта цена может увеличиться вдвое. Например, букет из 39 тюльпанов обойдётся почти в 11 тысяч рублей. Интересно, что за такую же сумму можно приобрести букет роз аналогичного размера.

Длинная веточка мимозы обойдётся в 300 рублей, как и три короткие. Вероятно, к празднику цены на этот цветок также поднимутся.
Фото: Дондей
