Ростовчане были неприятно удивлены ценой на тюльпаны празднику 8-е марта

Фото: Дондей

В Ростове уже начали продавать весенние цветы к Международному женскому дню 8-е марта. Традиционные тюльпаны и веточки мимозы. С начала февраля цены на цветы в магазинах заметно выросли.Стоимость одного тюльпана составляет 200–250 рублей. Как показывает опыт прошлых лет, к празднику эта цена может увеличиться вдвое. Например, букет из 39 тюльпанов обойдётся почти в 11 тысяч рублей. Интересно, что за такую же сумму можно приобрести букет роз аналогичного размера.Длинная веточка мимозы обойдётся в 300 рублей, как и три короткие. Вероятно, к празднику цены на этот цветок также поднимутся.