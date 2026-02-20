Фото: Дондей

Еще один беспилотник уничтожили над Ростовской областью. Об этом сообщили Министерстве обороны РФ.Дежурные средства ПВО отражали атаку 20 февраля с 8:00 до 16:00.Всего над регионами страны было сбито 12 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Больше всего дронов перехватили над Белгородской областью - четыре штуки.Напомним, что минувшей ночью над донским регионом было перехвачено два БПЛА. Их зафиксировали в Миллеровском и Чертковском районах.