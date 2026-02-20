Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Власти Ростова не исключили решение вопроса с «Синарой» через суд

Власти Ростова не исключили решение вопроса с «Синарой» через суд
Несколько недель назад стало известно, что власти Ростова приостановили концессионное соглашение с «Синарой», которая занималась строительством скоростного трамвая. Инициатором выступила публичная сторона.

По словам директора департамента автомобильных дорог Дениса Водопьянова, город не согласен с оптимизацией соглашения, заключённого несколько лет назад. Согласно этому варианту, объём транспортной инфраструктуры существенно сокращается, в то время как объём капиталовложений остаётся без изменений. В случае если пассажиропоток окажется ниже ожидаемого, расходы лягут на городской бюджет.

В настоящее время власти ведут переговоры с компанией. Однако не исключается, что для разрешения разногласий может потребоваться обращение в суд.

«Если компания проявит неконструктивное поведение, нам придётся обратиться в суд. Мы стараемся сохранить диалог и достичь соглашения через переговоры», — подчеркнул Водопьянов.
Фото: Ростовский трамвай
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика