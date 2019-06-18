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Во время прямой линии с президентом жители ЖК «Суворовский» в Ростове рассказали об отсутствии школ и детсадов

Во время прямой линии с президентом жители ЖК «Суворовский» в Ростове рассказали об отсутствии школ и детсадов
Во время прямой линии с Владимиром Путиным ростовчане попросили построить в городе больше детских садов и школ. К президенту обратились жители жилого комплекса «Суворовский». По их словам, несмотря на большое количество новостроек, в микрорайоне не развита инфраструктура.

Горожане утверждают, что на этапе строительства детские сады и школы были на плане. Тем не менее, сейчас на их месте возводятся новые многоэтажные дома.

Подобные жалобы поступают от жителей Ростова-на-Дону не в первый раз. В марте 2019 года на общественном инетрнет-портале появилась петиция, автор которой требовал построить образовательные учреждения в микрорайоне Суворовском. Не получив ответа от городской администрации, жители решили обратиться к главе государства.

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