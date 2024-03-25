Во время теракта в «Крокус сити Холле» жительница Ростовской области получила ранение

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Губернатор Ростовской области рассказал о жительнице региона, которая пострадала во время теракта в «Крокус сити Холле». О состоянии женщины Василий Голубев сообщил в своем телеграм-канале.Во время теракта в «Крокус сити Холле» жительница Матвеева-Курганского района получила огнестрельное ранение. Женщина сейчас находится в состоянии средней тяжести под наблюдением медиков.О судьбе еще троих человек ничего неизвестно. Уже два дня нет информации о жительнице Волгодонска и 44-летней Виктории Ч. с 12-летним сыном Артемием.