Во время «коронавирусных каникул» автобусы Ростова будут ходить в режиме выходного дня

Во время нерабочих дней автобусы Ростова-на-Дону будут ходить в режиме выходного дня. Об этом сообщили в администрации города 28 октября.В период с 30 октября и по 7 ноября общественный транспорт будет ездить с интервалами больше чем в обычные дни. Также многие маршруты могут закончить свою работу раньше, и пассажиры не дождутся рейсы, которые ходят поздно вечером. Для того чтобы уточнить работу конкретного автобуса, можно позвонить в транспортную компанию, которая осуществляет конкретный рейс.Отметим, что многие жители жаловались на нерегулярное движение некоторых автобусов в обычные дни, особенно в вечернее время суток. Действительно ли люди будут сидеть дома, и поток пассажиров снизится, покажут первые несколько дней. Не исключено, что толпам горожан придется ждать транспорт на остановках.