Автобусы из Ростова в Платов будут ходить в два раза реже из-за отмены рейсов



Автобусы, связывающие Ростов-на-Дону и Платов, станут ходить в два раза реже. Об этом сообщили в министерстве транспорта области. Изменения в расписании связаны с резким падением пассажиропотока, так как на данный момент отменены все международные рейсы. К тому же многие ростовчане, собирающиеся путешествовать по России, тоже сдают билеты, боясь пандемии коронавируса.



Теперь от Привокзальной площади Ростова-на-Дону автобусы № 700 будут ходить каждый час с 6:30 до 20:30, далее отправление — в 22:00, 23:30, 1:30 и 5:30. В обратном направлении транспорт станет курсировать каждый час с 8:00 до 00:00, затем — в 1:30, 3:30, 5:30 и 7:00.



Если вдруг автобусы не будут справляться с количеством пассажиров, диспетчеры будут выпускать на линию дополнительный транспорт.