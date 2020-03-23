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Автобусы из Ростова в Платов будут ходить в два раза реже из-за отмены рейсов

Автобусы из Ростова в Платов будут ходить в два раза реже из-за отмены рейсов
Автобусы, связывающие Ростов-на-Дону и Платов, станут ходить в два раза реже. Об этом сообщили в министерстве транспорта области. Изменения в расписании связаны с резким падением пассажиропотока, так как на данный момент отменены все международные рейсы. К тому же многие ростовчане, собирающиеся путешествовать по России, тоже сдают билеты, боясь пандемии коронавируса.

Теперь от Привокзальной площади Ростова-на-Дону автобусы № 700 будут ходить каждый час с 6:30 до 20:30, далее отправление — в 22:00, 23:30, 1:30 и 5:30. В обратном направлении транспорт станет курсировать каждый час с 8:00 до 00:00, затем — в 1:30, 3:30, 5:30 и 7:00.

Если вдруг автобусы не будут справляться с количеством пассажиров, диспетчеры будут выпускать на линию дополнительный транспорт.

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