Количество транспорта в Ростове-на-Дону сократили на неопределённый срок
Фото: Алексей Бойко
В Ростове-на-Дону общественный транспорт продолжает ходить по изменённому графику. Работа автобусов осуществляется в режиме выходных дней. Об этом сообщили в городской администрации.
Интервал движения транспорта составляет порядка получаса. В часы пик автобусы, несмотря на то, что в городе действует режим самоизоляции, полностью набиваются пассажирами. Во время объявленных президентом выходных многие люди продолжают ездить на работу. Сначала планировалось, что страна будет отдыхать до 5 апреля, однако затем нерабочие дни продлили до конца месяца. В связи с этим в Ростовской области транспорт продолжает ходить с большими промежутками. Его работу в обычном режиме восстановят только после особого распоряжения губернатора.
Жители донской столицы жалуются на малое количество транспорта на улицах. Им приходится подолгу стоять на остановках и в период пандемии коронавируса ездить в полных автобусах, тогда как минздрав рекомендует соблюдать дистанцию между людьми в полтора метра.