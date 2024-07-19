Внимание: в Ростовской области в ближайшие часы обещают дождь и усиление ветра

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ГУ МЧС по Ростовской области объявило штормовое предупреждение. В ближайшие часы 19 июля в донском регионе ожидаются усиление ветра до 20 метров в секунду и дождь.По данным МЧС, местами в регионе прогнозируются сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и усилением ветра до 20-25 метров в секунду. В каких именно городах ожидаются осадки, пока не известно.Напомним, что хорошего дождя не было в Ростовской области еще с весны. Иногда в регионе выпадали незначительные осадки, однако их не хватало, чтобы существенно наполнить землю влагой. Вот уже два месяца в регионе стоит настоящая засуха. Учитывая экстремальные температуры, отсутствие дождей может стать причиной неурожая и гибели культур в Ростовской области.