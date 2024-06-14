Власти Ростовской области: силы ПВО отразили массовую атаку беспилотников 14 июня
Власти Ростовской области прокомментировали ночные взрывы 14 июня. Как сообщил глава региона, грохот был от работы системы ПВО (прим. — противовоздушная оборона).
В результате удалось отразить массовую атаку беспилотников и уничтожить дроны в нескольких населенных пунктах Дона.
— По предварительным данным, жертв нет. Последствия на земле уточняются, , — сообщил на своей странице в соцсетях Василий Голубев.
Один из взрывов отчетливо слышали жители Ростова-на-Дону. Оглушительный взрыв переполошил горожан. Люди буквально вскочили с кровати. На улицах ревели сигнализации машин, в домах дребезжали стекла.