Зажим для хлеба с редкой датой продают в Новочеркасске за 1,1 млн рублей

В Ростовской области на одной из популярных онлайн-платформ появилось весьма необычное объявление. Житель Новочеркасска предлагает к покупке зажим для хлеба за 1,1 миллиона рублей. Продавец утверждает, что этот, казалось бы, незначительный предмет обладает особой энергетикой и приносит удачу благодаря своей «красивой» дате – 11.11.11.В последнее время жители Ростовской области активно продают редкие и интересные вещи. Среди них можно найти как антикварные предметы, так и неожиданные находки, например, коллекцию старых утюгов. Однако предложение новочеркассца выделяется на общем фоне.- Проверено. Решил поделиться, так как у меня в запасе есть еще один зажим – 12.12.12, – делится продавец в объявлении.Он отмечает, что, несмотря на следы времени – выцветание и потертости, предмет сохранил свою уникальность.Автор объявления также просит потенциальных покупателей, не заинтересованных в предложении, проходить мимо, чтобы не тратить время на «ерунду».Интересно, что обозначенная продавцом дата – 11.11.11 – практически совпадает с ценой лота – 1 111 111 рубль. Такая игра цифр, вероятно, призвана не только привлечь внимание к объявлению, но и подчеркнуть символичность самого предмета.