Ростовчане станут свидетелями парада планет 12 июня

Фото: Дондей

12 июня жители Ростова и области смогут наблюдать парад планет. Это необычное астрономическое событие произойдёт после захода солнца.В этот день три планеты — Меркурий, Венера и Юпитер — выстроятся в одну линию. Венера окажется в созвездии Рака, Юпитер и Меркурий — в Близнецах.Все три планеты будут видны низко над западным горизонтом. Для лучшего наблюдения рекомендуется уехать подальше от городской засветки.Как отметил астроном Николай Демин, можно ли эту конфигурацию назвать парадом планет, — вопрос спорный.- Юпитер и Венера очень яркие и прекрасно видны невооружённым глазом, а вот для того, чтобы найти Меркурий, лучше воспользоваться биноклем — яркость этой планеты сравнительно небольшая, и её может быть трудно выделить на светлом вечернем небе, — добавил астроном.