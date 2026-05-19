В эти минуты на «ВЭБ Арене» в Москве стартовала вторая игра финальной серии чемпионата России по гандболу между ПГК ЦСКА и «Ростов-Доном».Сейчас в серии впереди команда из Ростова-на-Дону. Она одержала победу над спортсменками из Москвы на своей площадке со счётом 29:26. Если «Ростов-Дон» выиграет и во втором матче, они будут в одном шаге от чемпионского титула.Отметим, что «Ростов-Дон» завоевывал звание чемпиона России семь раз.