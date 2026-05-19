В Ростове-на-Дону отменили концерт Максим

Фото: СоцСети

В Ростове отменили концерт певицы Максим. Мероприятие должно было состояться 17 мая на улице Левобережной. За три дня до концерта его отменили. Концерт решили перенести на 3 месяца – до 20 августа.- Запланированный концерт переносится по причине возникновения непредвиденных обстоятельств, препятствующих проведению мероприятия в намеченную дату. Все билеты остаются действительными на новое число, - написали сотрудники в соцсетях.Неприятной стала новость для фанатов. Они перенесли свои планы, чтобы увидеть поп-диву.- Как сдать электронные билеты? Отпуск специально переносили, чтобы пойти на концерт, - пишут жители.