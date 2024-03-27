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Василий Голубев: Объявлена опасность атаки БПЛА в Ростовской области

Василий Голубев: Объявлена опасность атаки БПЛА в Ростовской области
Губернатор Ростовской области объявил опасность атаки беспилотников. Об этом Василий Голубев сообщил на своей странице в соцсетях 27 марта.

Предупреждения для жителей региона появилось около 18:00. Вероятно, в ближайшее время над регионом могут раздаться взрывы.

— Работают силы ПВО. Прошу быть бдительными и осторожными, — написал глава области.

Ранее жители Каменского района услышали звуки нескольких взрывов. Грохот раздался 27 марта около 10:20. Власти и спецслужбы не прокомментировали мощные звуки. Не исключено, что причиной тоже стала работа системы противовоздушной обороны.
Фото: правительство РО/DonDay,ru.
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Теги: Василий Голубев, БПЛА, атака беспилотников, беспилотники в Ростовской области

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