Василий Голубев: Объявлена опасность атаки БПЛА в Ростовской области
Губернатор Ростовской области объявил опасность атаки беспилотников. Об этом Василий Голубев сообщил на своей странице в соцсетях 27 марта.
Предупреждения для жителей региона появилось около 18:00. Вероятно, в ближайшее время над регионом могут раздаться взрывы.
— Работают силы ПВО. Прошу быть бдительными и осторожными, — написал глава области.
Ранее жители Каменского района услышали звуки нескольких взрывов. Грохот раздался 27 марта около 10:20. Власти и спецслужбы не прокомментировали мощные звуки. Не исключено, что причиной тоже стала работа системы противовоздушной обороны.